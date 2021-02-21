Киев подстрекает НАТО к обострению отношений с Москвой

На Украине признались, что совершили очередную провокацию в адрес России. Несколько дней назад Киев разрешил самолётам НАТО летать над Крымом, а теперь в Киеве заговорили о том, что это невозможно.

Бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин в интервью изданию "Обозреватель" пояснил: речь не идёт о том, что Киев приглашает авиацию НАТО летать над Крымом, а лишь разрешает это делать. Бабин также признал, что самолёты Альянса не будут подлетать к полуострову ближе, чем на 12 миль.

Уже после заявления украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который предложил использовать воздушное пространство над Крымом для операций НАТО, было очевидно, что ни одна из стран военного блока не рискнёт это сделать. Крым надёжно защищён самыми современными российскими вооружениями.

В Крыму предложение украинских властей к НАТО использовать воздушное пространство Крыма назвали ни чем иным, как подстрекательством к Третьей мировой войне. Об этом РИА Новости заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов.

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