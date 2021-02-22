По всему миру приостанавливаются полёты Boeing 777 из-за инцидента с двигателем

Такие рекомендации даёт компания-производитель

Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полёты своих лайнеров серии 777 с двигателями, аналогичными тому, который накануне загорелся во время полёта в Колорадо.

Ранее это уже сделали американская United Airlines и несколько японских авиакомпаний. В общей сложности по всему миру отозвали около полусотни таких самолётов. Федеральное управление гражданской авиации США поручило незамедлительно начать их проверку, сообщает "ТВ Центр".

Эксперты будут изучать полые лопасти двигателя, неисправность которых, предположительно, могла стать причиной инцидента. Когда двигатель загорелся, на борту находилось более двухсот человек. Фрагменты обшивки упали на жилые кварталы, один из них повредил дом. Пилоты - смогли вернуться в аэропорт вылета и безопасно посадить лайнер.

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