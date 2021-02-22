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Российские военные помогли беженцам в сирийском Идлибе

10:46
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Люди хотят покинуть захваченные боевиками районы

Три пункта пропуска для беженцев начали работать на границе зоны деэскалации в Идлибе. Через гуманитарные коридоры мирные жители могут покинуть район, захваченный боевиками.  Охрану, проведение досмотра и безопасность передвижения автобусов обеспечивает российская военная полиция.
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На заранее подготовленную площадку приезжают автобусы и маршрутки. Людей обещают перевезти к новому месту жительства бесплатно. Водители паркуют машины так, чтобы они не попали под обстрел. Полицейские будут сопровождать транспорт с беженцами в дороге, сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники паспортного стола обещают, что бюрократии будет минимум. Люди на той стороне, в Идлибе, и без того измучены. Проверка документов, займет не больше пяти минут.

Многие сирийцы в Идлибе уже несколько лет живут в палатках. Полевые командиры неохотно пропускают в эти лагеря колонны с гуманитарной помощью от общественных организаций. Российские военные, постоянно ведут переговоры с оппозицией и убеждают отпустить тех, кто хочет покинуть Идлиб.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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