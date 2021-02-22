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В Свердловской области ликвидируют крупную аварию на газопроводе

10:12
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Тысячи людей остались без тепла

В Свердловской области около тысячи жилых домов и социальных объектов остаются без газоснабжения из-за аварии на трубопроводе. Ремонтные бригады работают в круглосуточном режиме. Сотрудники МЧС обустроили пункты обогрева в трёх школах.
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Прорыв трубы, который сопровождался мощным пожаром произошёл на Качканарской станции. Спасатели быстро ликвидировали горение, никто не пострадал. Котельная, обеспечивающая город, оперативно перешла на мазут, сообщает "ТВ Центр".

В многоквартирных домах тепло есть, однако люди не могут приготовить еду. В частном секторе ситуация сложнее: в большинстве домов на газе завязано и отопление, местные власти организовали доставку дров и установку печек.

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