"Спутник V" набирает популярность в Европе

Вакцину одобряет всё больше стран

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время планирует закупить Северная Македония. На скорейшей поставке нашего препарата настаивают и в Словакии. Однако из-за европейской бюрократии процесс затягивается: "Спутник V" ждёт регистрации в Евросоюзе.

В России прививочная кампания в самом разгаре. Бескрайние заснеженные просторы, завораживающие пейзажи и внедорожник, доставляющий спасительную вакцину в самые отдалённые уголки страны. Медики везут "Спутник-V" в посёлок Ихала, что в 10-ти километрах от финской границы, сообщает "ТВ Центр".

Репортёры Associated Press сняли репортаж про вакцинацию в России, их видеоматериалы используют журналисты по всему миру. И это вполне можно считать очередным признанием российской вакцины в международном информационном пространстве. И чтобы получить её поскорее некоторые европейские лидеры уже готовы делать резкие заявления в адрес бюрократов, затягивающих с одобрением "Спутника V".

Северная Македония решила вакцинировать население "Спутником", не дожидаясь отмашки из Брюсселя. Пробная партия российского препарата на днях была доставлена в Черногорию. На данный момент он одобрен в трёх десятках стран и является одной из немногих вакцин, рекомендуемых ВОЗ к массовому использованию на всей планете.

Некоторые страны не выдерживают потока заболевших. В Индии их уже более 11 миллионов. И даже вполне себе благополучные государства заявляют о том, что их система здравоохранения не справляется. На Лазурном берегу Франции признают: ситуация с распространением коронавируса критическая. На юге страны реанимации переполнены, пациентов перевозят в соседние регионы, а прививочная кампания идёт крайне медленными темпами. Ранее председатель комитета Франции по вакцине против COVID-19 заявляла, что данные об эффективности российского "Спутника V" кажутся убедительными.

О возможном коллапсе системы здравоохранения заявили в Люксембурге. Это произойдет, если соседние с герцогством страны закроют границы из-за коронавируса. 60% персонала в местных больницах, домах для престарелых и учреждениях по уходу живут в пограничных районах.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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