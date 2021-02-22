Как устроен ядерный щит России

Корреспондент "ТВ Центра" побывал на одном из секретных объектов

Боевые сводки и наградные документы о подвигах героев военных лет. Минобороны России открыло на своём портале новый раздел под названием "Антология 23 февраля". В нём собраны документы о прославленных лётчиках, танкистах, моряках, снайперах, а также специалистах ракетных войск. В преддверии праздника корреспондент "ТВ Центра" Виктор Прокушев посетил командный пункт знаменитого Козельского соединения РВСН, где на вооружении стоят самые передовые образцы российской боевой техники (смотрите видео).

По периметру ракетного полка стратегического назначения установлены роботизированные охранные комплексы. Подобраться незамеченным к пусковой установке невозможно, она накрыта маскировочной сетью. Караульный с помощью камер следит за каждым сантиметром территории. Но всё самое интересное скрыто под землей.

Пункт управления, караульные помещения, здание обеспечения связаны бетонными тоннелями. Несложно заблудиться. Весть этот комплекс, находящийся глубоко под землей, действует абсолютно автономно. Есть свой энергоблок, водоснабжение. А за стальной дверью командный модуль, откуда управляют пусками межконтинентальных баллистических ракет. Войти туда можно лишь тем, кто прошёл отбор, специальное обучение и получил допуск.

Полк полностью переоснащен на новые комплексы "Ярс" Учебные пуски проходят несколько раз в год. Ракета - надёжная и неуязвимая для систем противника. В этом году исполняется 60 лет с момента образования ракетной дивизии в Козельске и она остаётся важной частью ядерного щита России.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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