В Испании протестующие объявили войну полиции

Они ведут настоящие бои со стражами порядка

Грабежи, вандализм и нападения на полицейских. Прошла ещё одна ночь погромов в испанской Барселоне. Радикалы вновь вышли на улицы с требованием отпустить арестованного рэпера. Его приговорили к тюремному сроку за оскорбление монархии и поддержку терроризма.

Участники беспорядков громили витрины, вырывали из земли дорожные знаки, забрасывали стражей порядка камнями, мусором и петардами. Пытаясь помешать действиям правоохранителей, строили баррикады. Среди погромщиков было много подростков, сообщает "ТВ Центр".

Семь полицейских получили ранения, задержаны около десяти человек. Волна протестов захлестнула королевство шесть дней назад. Ожесточённые акции проходят не только в Каталонии, но и в автономном сообществе Страна Басков.

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