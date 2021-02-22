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Оператор "Северного потока-2" запросил у ФРГ немедленного разрешения на строительство

12:38
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Газопровод почти построен

Компания Nord Stream, которая занимается прокладкой трубопровода "Северный поток-2", запросила немедленное разрешение на строительство в территориальных водах Германии.
Эксперт рассказал, когда запустят "Северный поток - 2"

Положительное решение было принято властями ФРГ ещё в середине января, но до сих пор не вступило в силу из-за жалобы экологов. Они утверждают, что работы нанесут урон окружающей среде и климату.

Ранее немецкий регулятор, который выдаёт разрешения, заявлял, что считает возможный вред несущественным. Сейчас Nord Stream прокладывает газопровод в водах Дании.

Работы на этом участке планируется завершить в апреле. "Северный поток-2" уже почти построен - осталось проложить 160 километров труб, сообщает "ТВ Центр".

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