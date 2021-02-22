Две партии объединяются со "Справедливой Россией" в преддверии парламентских выборов

Съезд "СР" проходит в Москве

Большой съезд проводит 22 февраля партия "Справедливая Россия". Как ожидается, делегаты официально утвердят решение об объединении с политическими силами "За правду" и "Патриоты России".

На итоговом собрании в Центре международной торговли объявят о создании нового лево-патриотического объединения под названием "Социалистическая партия Справедливая Россия - Патриоты за правду", сообщает "ТВ Центр".

Обращение к участникам съезда направил Владимир Путин. Президент выразил уверенность, что процесс объединения позволит партии достойно проявить себя на предстоящих выборах в Госдуму. Лидеры трёх политических сил подписали межпартийный манифест в конце января. В нём обозначены основные идеологические принципы и приоритетные задачи.

"Мы хотим, чтобы в нашей стране заработал настоящий закон о молодёжной политике, где бы молодёжи гарантировалось и бесплатное образование - высшее, и рабочее место после образования, и проведение досуга и многое другое", - заявил лидер партии Сергей Миронов.

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