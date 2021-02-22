Москвичей ждёт самая холодная ночь за последние 65 лет

Термометры покажут минус 33 градуса

Новые рекорды зимы. В столичном регионе предстоящей ночью температура может опуститься ниже минус 30 градусов, местами синоптики обещают до 33 мороза. Таких холодов не было последние 65 лет.

Стужа будет сопровождаться небольшим снегопадом. Ну а к выходным погода кардинально изменится. Столбик термометра может подняться до плюс пяти градусов. Для метеозависимых людей это настоящее испытание, и медики предупреждают быть осторожными и следить за своим здоровьем.

Аномальные морозы стоят сейчас в Свердловской области. Из-за крупной коммунальной аварии там без отопления остались более 10 тысяч жителей. Подробности – в сюжете Ильи Данильцева (смотрите видео).

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