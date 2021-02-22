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В Москве открылся фестиваль "Первозданная Россия"

13:18
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Он проходит в Новой Третьяковке

Завораживающие пейзажи от Сахалина и до Калининграда: в Москве проходит фестиваль "Первозданная Россия". В Новой Третьяковке представлены более четырёхсот фотографий, сделанных в самых удалённых уголках страны.
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На кадрах - уникальная природа и самые разные её обитатели. Посетителей также ждут встречи с авторами работ, лекции и мастер-классы.

Фестиваль - это не только возможность полюбоваться на красоты нашей страны. Организаторы надеются, что экспозиция повысит интерес к путешествиям по России, а также привлечёт внимание к экологическим проблемам. Эта выставка самая крупная в Европе, на которой собраны фотографии дикой природы, сообщает "ТВ Центр".

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