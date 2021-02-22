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Украину накажут за водную блокаду Крыма

10:58
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Ситуацией в республике заинтересовались немецкие депутаты

В Германии заинтересовались ситуацией в Крыму. После событий 2014 года Украина ввела водную блокаду республики, пытаясь таким образом отомстить крымчанам за то, что они проголосовали на референдуме за воссоединение с Россией.
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Депутат бундестага Вальдемар Гердт из партии "Альтернатива для Германии" пообещал обсудить с коллегами устроенную Украиной водную блокаду Крыма и проверить, не нарушил ли Киев международное право.

"Прекращение подачи пресной воды на территорию - это какие-то средневековые методы осады", - заявил парламентарий в интервью РИА Новости. Он напомнил, что его страна вкладывает миллионы евро в развитие демократических процессов на Украине.

Депутат удивился, что демократическое и толерантное западное общество до сих пор молчит по вопросу водной блокады республики. "Они (руководители Украины - прим.ред.) говорят: это наш Крым, это наши люди, мы так любим их и хотим вернуть назад, что перекроем питьевую воду. Это античеловечный подход", - резюмировал Гердт.

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