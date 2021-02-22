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Последствия крупной аварии с маршруткой под Красноярском сняли на видео

12:14
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Есть пострадавшие

Крупное ДТП в Красноярском крае. Один человек погиб, девять пострадали в результате лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. Авария произошла на 186-ом километре трассы Канск-Абан-Богучаны.

Известно, что у перевозчика была лицензия. Четверо пассажиров рейсового автобуса госпитализированы в состоянии различной степени тяжести. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии. Причина происшествия устанавливается, возбуждено уголовное дело, сообщает "ТВ Центр".

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