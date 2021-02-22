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"Жутко это писать": жена Игоря Николаева потеряла любимого человека

17:34
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Певица поделилась своими эмоциями с подписчиками

У Юлии Проскуряковой умерла бабушка. Причиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса. Супруга Игоря Николаева опубликовала у себя в Instagram снимок, на котором она запечатлена с бабушкой Шурой.
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"Так получилось, что я успела поговорить с ней по телефону перед смертью и сказать ей, как сильно я её люблю... бабушка была очень хорошим и добрым человеком, очень светлым... всё лучшее, что было у меня в детстве связанно именно с ней", - поделилась своими эмоциями Юлия.

Это всё-таки очень, очень больно... терять близких... Жутко это писать, но... покойся с миром, моя любимая...

Бабушке Юлии Проскуряковой было 86 лет. Она – дитя войны, всю жизнь проработала в санэпидемстанции. За долгую трудовую карьеру была удостоена звания "Ветеран труда".

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