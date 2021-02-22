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Сергей Соседов посчитал миллиарды Галкина

13:57
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Журналист раскритиковал юмориста за жизнь в шикарном замке

Журналисту Сергею Соседову не дают покоя гонорары российских звёзд. Он уверен, что талант некоторых артистов не соответствует их заработкам. В этот раз жертвой хейта музыкального критика стал юморист Максим Галкин. Видимо, замок, в котором тот живёт со своей семьёй, Соседов посчитал слишком дорогим для четы Пугачёвой-Галкина.
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Сергей почему-то решил, что пародист гребёт деньги лопатой и зарабатывает миллиарды. Хотя, может это и такая фигура речи.

"Я считаю, что Галкин талантлив очень, но почему за свои таланты он должен получать миллиарды? Почему девочка или мальчик, которые менее талантливы, должны еле сводить концы с концами, а он - нет. Если тебе дан талант, тебе надо его раздаривать, а не строить замки", - сказал Соседов в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Журналист вскользь прошёлся и по другим звёздам отечественного шоу-бизнеса, которые кичатся своим богатством. "Как говорится, из грязи в князи. Зачем они показывают свои дома, квартиры во всех этих журналах? Для чего? Разве на Западе люди носят дорогие вещи?" - возмутился Соседов.

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