Украина и Польша встали на колени перед Байденом

Они просят его остановить "Северный поток-2"

Варшава и Киев решили объединиться с целью помешать строительству и вводу в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Защиту и поддержку они решили искать за океаном.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и его украинский коллега Дмитрий Кулеба напрямую обратились к президенту США Джо Байдену положить конец строительству газопровода. Обращение дипломатов к главе Белого дома опубликовано в журнале Politico.

Рау и Кулеба заявили, что Россия продавливает свои интересы в мире через энергоснабжение. По мнению министров, Москве позволили зайти слишком далеко" в реализации проекта. Его окончание укрепит контроль России над поставками газа в Европу, а этого в Киеве допустить не могут.

"Мы призываем президента США Джо Байдена использовать все имеющиеся в его распоряжении средства для предотвращения завершения проекта", - написали министры Байдену.

Газопровод "Северный поток-2" планировалось запустить в конце 2019 года, но из-за санкций со стороны США, его строительство приостановилось. С места прокладки трубы было вынуждено уйти швейцарское судно – основной драйвер проекта. Сейчас в строительстве задействовано российское судно-трубоукладчик "Фортуна".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"