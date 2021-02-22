Учреждения культуры столицы подготовили онлайн-программу к 23 февраля

Праздник можно отметить дома

Москвичи могут провести эти длинные выходные с пользой, а 23 февраля принять участие в многочисленных онлайн-мероприятиях, которые подготовили столичные власти.

В преддверии Дня защитника Отечества библиотека № 170 имени Паустовского предлагает москвичам вспомнить имена великих полководцев. Лекция начнётся в 16:00 на странице библиотеки "ВКонтакте".

В сам праздник музейно-парковый комплекс "Северное Тушино" проведёт прямую трансляцию видеолекции о жизни и подвигах адмирала флота Сергея Горшкова. Трансляция начнётся в 18:00 тоже "ВКонтакте". Утром 23 февраля с видеопоздравлением к празднику выйдет в эфир на своём YouTube-канале культурный центр "Зеленоград".

Бабушкинский парк проведёт для детей художественный мастер-класс. Ребята смогут нарисовать самолёт. Занятие начнётся 23 февраля в 12:00 на страницах парка сразу в трёх социальных сетях. В это же время на официальном сайте культурного центра "Митино" начнётся мастер-класс по самообороне.

Подробнее о мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, можно узнать на портале mos.ru.

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