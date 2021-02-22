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На сервисе Russpass появились новые маршруты ко Дню защитника Отечества

14:30
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Москвичам предлагают больше узнать об истории своего города

Новый маршрут появился на туристическом сервисе Russpass ко Дню защитника Отечества. Он называется "История великих побед" и предлагает узнать много интересного о парке "Патриот", Государственном музее обороны Москвы, парке Победы на Поклонной горе и Музее Отечественной войны 1812 года.
Наталья Сергунина рассказала о развитии турсервиса Russpass

Перед 23 февраля на сервисе также появилась подборка "Военные музеи Москвы". Посетители смогут, в частности, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Юрий Левитан. А в Музее истории военно-морского флота России можно изучить один из самых популярных экспонатов - 90-метровую дизельную подлодку Б-396 "Новосибирский комсомолец".

Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе московских властей. С его помощью можно спланировать свой маршрут путешествия по столице и другим городам России.

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