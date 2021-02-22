На сервисе Russpass появились новые маршруты ко Дню защитника Отечества

Москвичам предлагают больше узнать об истории своего города

Новый маршрут появился на туристическом сервисе Russpass ко Дню защитника Отечества. Он называется "История великих побед" и предлагает узнать много интересного о парке "Патриот", Государственном музее обороны Москвы, парке Победы на Поклонной горе и Музее Отечественной войны 1812 года.

Перед 23 февраля на сервисе также появилась подборка "Военные музеи Москвы". Посетители смогут, в частности, послушать сводки Совинформбюро из студии, в которой работал Юрий Левитан. А в Музее истории военно-морского флота России можно изучить один из самых популярных экспонатов - 90-метровую дизельную подлодку Б-396 "Новосибирский комсомолец".

Цифровой туристический сервис Russpass был создан по инициативе московских властей. С его помощью можно спланировать свой маршрут путешествия по столице и другим городам России.

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