Умерла Екатерина Градова - радистка Кэт из "17 мгновений весны"

Актрисе было 74 года

В возрасте 74 лет умерла актриса Екатерина Градова. Она известна по ролям радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны" и Светланы Волокушиной из картины "Место встречи изменить нельзя".

О смерти актрисы сообщила директор гильдии актёров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Градова также сыграла десятки ролей в московских театрах Сатиры и Маяковского. Её первым мужем был Андрей Миронов. В этом браке в 1973 году родилась Мария Миронова – будущая актриса.

Екатерина Градова была удостоена звания Заслуженной артистки РСФСР, а за роль в "Семнадцати мгновениях весны" награждена Орденом Дружбы народов.

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