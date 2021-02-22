ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

К Земле летит огромный астероид

15:39
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Его размеры впечатляют

К Земле летят сразу несколько крупных астероидов, один из них размером со стадион. Об этом сообщил научно-исследовательский центр NASA.
Ученый оценил опасность летящего к Земле астероида

Небесное тело, открытое в прошлом году, считают потенциально опасным. Астероид приблизится к планете уже сегодня, 2 февраля. Согласно расчётам, минимальное расстояние до Земли составит около четырёх миллионов километров, сообщает "ТВ Центр".

Другие, малые астероиды, диаметром до 40-ка метров пролетят на отдалении семи миллионов километров. Учёные успокаивают - если траектории небесных тел не изменятся, они благополучно обойдут гравитационное поле Земли и продолжат своё путешествие в космическом пространстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Астероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.