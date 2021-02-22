К Земле летит огромный астероид

Его размеры впечатляют

К Земле летят сразу несколько крупных астероидов, один из них размером со стадион. Об этом сообщил научно-исследовательский центр NASA.

Небесное тело, открытое в прошлом году, считают потенциально опасным. Астероид приблизится к планете уже сегодня, 2 февраля. Согласно расчётам, минимальное расстояние до Земли составит около четырёх миллионов километров, сообщает "ТВ Центр".

Другие, малые астероиды, диаметром до 40-ка метров пролетят на отдалении семи миллионов километров. Учёные успокаивают - если траектории небесных тел не изменятся, они благополучно обойдут гравитационное поле Земли и продолжат своё путешествие в космическом пространстве.

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