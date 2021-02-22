Оскорбление ветеранов хотят приравнять к реабилитации нацизма

С инициативой выступили в Госдуме

После резонансного дела об оскорблении ветерана Игната Артёменко в Госдуме решили усилить ответственность за такого рода преступления. Депутаты подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов. С инициативой выступила группа парламентариев от "Единой России", сообщила вице-спикер Ирина Яровая.

По её словам, предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Она отметила, что в России не установлена ответственность за такого рода деяния.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны", - сообщила Яровая.

Как уточнил ещё один из авторов поправок Александр Хинштейн, депутаты предлагают изменить статью Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", а также статью КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации", сообщает пресс-служба "Единой России".

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