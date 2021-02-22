ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оскорбление ветеранов хотят приравнять к реабилитации нацизма

17:14
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

С инициативой выступили в Госдуме

После резонансного дела об оскорблении ветерана Игната Артёменко в Госдуме решили усилить ответственность за такого рода преступления. Депутаты подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов. С инициативой выступила группа парламентариев от "Единой России", сообщила вице-спикер Ирина Яровая.
"Это выбранная тактика": Никита Михалков - об оскорблении ветеранов и санкциях

По её словам, предлагается установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества. Она отметила, что в России не установлена ответственность за такого рода деяния.

"Мы предлагаем отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны", - сообщила Яровая.

Как уточнил ещё один из авторов поправок Александр Хинштейн, депутаты предлагают изменить статью Уголовного кодекса "Реабилитация нацизма", а также статью КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации", сообщает пресс-служба "Единой России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
Ветераны Великой Отечественной войны
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.