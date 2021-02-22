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Путин и Лукашенко начали переговоры в Сочи

16:13
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Встреча может продлиться несколько часов

В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии. Время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко не регламентировано. Известно, что после беседы лидеры двух стран планируют покататься на лыжах.
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Перед протокольной видеосъёмкой президенты сфотографировались на улице. Они стояли в лёгкой одежде на фоне высоких сугробов перед резиденцией российского лидера. 

В первые минуты общения Владимир Путин отметил отлаженную работу инструментов взаимодействия Москвы и Минска. "У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, решая те или иные вопросы, которые стоят перед нами", - сказал президент России.

Россия остаётся для Белоруссии самым крупным торгово-экономическим партнером, на чью долю приходится около 50% товарооборота страны, отметил Путин. Москва продолжает инвестировать в белорусскую экономику, в качестве примера российский лидер привел БелАЭС, работа над которой, по его словам, идёт успешно.

Говоря об успехах своей страны Александр Лукашенко сообщил, что скоро в Белоруссии появится вакцина от коронавируса. Уже в марте в республике начнётся производство препарата по российским технологиям.

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