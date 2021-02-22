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Евросоюз не может определиться с новыми санкциями против России

19:25
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Похоже, в Брюсселе назревает раскол

Главы МИД стран Европейского союза достигли договорённостей о введении персональных санкций против России в ответ на арест и заключение оппозиционера Алексея Навального, сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника. Эта информация свидетельствует о том, что согласия в ЕС до сих пор нет, ведь Брюссель обещал сегодня, 22 февраля официально объявить о новых антироссийских санкциях. Такого публичного заявления не последовало.
Европа раскололась по вопросу новых санкций против России

Судя по сообщениям западных агентств, пока конкретных имён для включения в санкционный список министры не обсуждали. Косвенно подтверждает факт раскола в ЕС по вопросу санкций заявление главы МИД Австрии Александера Шалленберга, сделанное 21 февраля. Министр сказал, что выступает против чрезмерной реакции Евросоюза на ситуацию с блогером Алексеем Навальным.

По его словам, новый санкционный список должен быть хорошо продуман и не вызывать сомнений с юридической точки зрения. "Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим", - предупредил он. Немецкая Welt am Sonntag ранее писала, что новые санкции будут точечными и направлены на отдельных лиц.

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