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На Украине разразился скандал из-за фото вице-премьера с Кадыровым

18:11
  • понедельник
  • 22 февраля 2021

Глава правительства требует объясниться

Скандал в украинском правительстве. Премьер-министр Денис Шмыгаль вызвал на ковёр своего зама Олега Уруского и потребовал объяснений по поводу появившегося в Сети снимка, на котором член правительства запечатлён с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Фото было сделано на международной выставке оружия IDEX-2021 в Арабских Эмиратах.
Кадыров обратился к белорусам

Вице-премьеру пришлось оправдываться и пояснять, что он не имел никаких контактов с Кадыровым, а сфотографировали их вместе, потому что таково было требование организаторов протокольной съёмки.

Ситуацию также прокомментировал и Кадыров. В своём Telegram-канале он попросил не раздувать скандал. "До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы - не подпустил", - написал руководитель Чечни.

Он порекомендовал Урускому распечатать снимок и повесить его на самое почётное место дома и на работе.

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