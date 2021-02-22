Джигурда и Анисина поженились во второй раз

Свадьбу сыграли в Грибоедовском загсе

Никита Джигурда и Марина Анисина снова поженились. Когда несколько дней назад они объявили о свадьбе, мало кто поверил в это заявление. Звёздная тусовка списала всё на любящего шокировать публику Джигурду и его неуёмное желание прославиться.

Но свадьба всё-таки состоялась. Причём, в самом престижном месте – 59-летний Джигурда и 45-летняя Анисина повторно связали себя узами брака в Грибоедовском загсе Москвы.

Народу было много - друзья и коллеги звёздной пары, многочисленные фотографы и журналисты. Артист предстал перед ними в костюме от Славы Зайцева и шубе в пол. Ну, настоящий барин, воскликнули в толпе. Анисина появилась на публике в коричневом длинном платье с блёстками и меховой накидке.

Джигурда рассказал журналистам, что предложение снова жениться поступило к нему от бывшей супруги. "Неделю назад позвонила Анисина и говорит: "Люблю тебя и хочу замуж". Год мы не виделись… Отвечаю ей: "Кабаки, рестораны не работают". А она: "Ты же маг, ты же ведун. Ты же сделаешь что-нибудь?" – поведал артист.

Первую свадьбу пара сыграла в 2008 году. У них двое детей – сын и дочь. В 2016 году Джигурда и Анисина официально развелись. Мать забрала детей и на какое-то время уехала с ними во Францию.

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