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За сутки в России выявлено менее 12 тысяч заражённых коронавирусом

11:04
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Наблюдается устойчивое снижение числа заболевших

За сутки в России зафиксировано 11 823 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 189 153  человека с COVID-19, умерло 84 047 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 1 198 больных, всего в столице 970 755  инфицированных, скончался 14 831 пациент. 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 111 миллионов

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В Роскачестве предупредили о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19. Ведомство обнаружило в Сети фейковые онлайн-магазины, которые предлагают приобрести тесты на антитела. Специалисты советуют проверять подлинность сайтов и не переходить по ссылкам из писем, рекламирующих выгодные предложения на этом рынке.

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