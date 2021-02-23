За сутки в России выявлено менее 12 тысяч заражённых коронавирусом

Наблюдается устойчивое снижение числа заболевших

За сутки в России зафиксировано 11 823 случая заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 4 189 153 человека с COVID-19, умерло 84 047 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 1 198 больных, всего в столице 970 755 инфицированных, скончался 14 831 пациент.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

В Роскачестве предупредили о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19. Ведомство обнаружило в Сети фейковые онлайн-магазины, которые предлагают приобрести тесты на антитела. Специалисты советуют проверять подлинность сайтов и не переходить по ссылкам из писем, рекламирующих выгодные предложения на этом рынке.

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