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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 1300 человек

11:26
  • вторник
  • 23 февраля 2021

В столице идут испытания вакцины для подростков

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 364 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 887 637.
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса

В Москве начались клинические исследования вакцины "Спутник Лайт". Они пройдут на базе 10 городских поликлиник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Кроме того, в детской больнице имени Башляевой пройдёт клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков. Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику, а иммунитет полностью сформируется через четыре недели после укола.

По данным на 23 февраля, в России диагноз COVID-19 поставлен 4 189 153 пациентам, умерли с начала пандемии 84 047 человек. В Москве больных зарегистрировано 970 755, в мире более 111 миллионов человек заразились коронавирусом, умерло более 2,4 миллиона человек.

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