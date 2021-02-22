В Великобритании объявлено об ослаблении жёсткого карантина

8 марта откроются учебные заведения

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о постепенном снятии ограничительных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 8 марта в стране откроются школы, ученики вернутся с дистанционного обучения.

Часть ограничений продолжит действовать и после 8 марта. В частности, требование к гражданам не выходить из дома без особой надобности сохранится до конца месяца, сообщает ТАСС.

Также известно, что Великобритания откроет международное сообщение для туристов не ранее 17 мая. В связи с выявлением британского штамма вируса несколько недель назад многие страны, в том числе и Россия, в одностороннем порядке объявили о приостановке авиасообщения с Британией.

Великобритания занимает четвёртое место в мире по числу выявленных больных коронавирусом. С начала пандемии в стране зарегистрировано 4 миллиона 127 тысяч заражённых, умерло более 120 тысяч человек.

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