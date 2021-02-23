Путин поздравил россиян с Днём защитника Отечества

Президент вспомнил нашу историю

В России отмечают День защитника Отечества. В этот праздник поздравления звучат в адрес всех мужчин. Но конечно, главные герои сегодня – те, кто служил в Вооружённых силах и посвятил себя ратной профессии. Всех россиян поздравил Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Президент отметил, что многовековая история России наполнена немеркнущими примерами героизма наших предков, а потому у нас крепкие традиции патриотизма.

Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надёжными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остаётся такой же важной и востребованной.

Глава государства напомнил о том, что современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать, заключил Владимир Путин.

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