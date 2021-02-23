Как Россия отмечает День защитника Отечества

Страна поздравляет военных и ветеранов

В России отмечают День защитника Отечества. Этот праздник стал символом мужества и отваги, олицетворением неразрывной связи поколений, преемственности воинских обычаев. По всей стране проходят торжественные мероприятия. Вечером прогремят салюты.

Поздравления и слова благодарности звучат в адрес ветеранов. Сразу в нескольких регионах военнослужащие навестили участников Великой Отечественной. Фронтовикам вручили цветы. Праздничную атмосферу поддержали музыканты. Под окнами ветеранов оркестры исполнили песни военных лет, сообщает "ТВ Центр".

Необычная акция прошла в Уфе. Автомобилисты выстроили машины с включёнными фарами и аварийными сигналами так, что с высоты фигура получилась похожа на звезду. В Москве флешмоб устроили оркестр МЧС и творческий коллектив Академии противопожарной службы. Участники исполнили "Гусарский марш", после чего выстроились в надпись: "23 февраля".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"