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На Земле впервые услышали звуки Марса

11:59
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Их передал американский аппарат

Аудиозапись звуков с поверхности Красной планеты впервые в истории передана на Землю. Шумы записал американский марсоход, чьё название переводится как "Настойчивость". Опубликовано видео посадки, а также новые фотографии космических пейзажей. Аппарат достиг точки назначения всего несколько дней назад. Главная его задача - поиск следов жизни.
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Это можно принять за радиопомехи или звук работающей бытовой техники вроде чайника, микроволновки или холодильника. Но именно так звучит Красная планета. Треск и гул, предполагают ученные, – порывы марсианского ветра. Даже скорость посчитали – примерно пять метров в секунду, а вот звук самой посадки аппарата, вопреки ожиданиям, записать не удалось, сообщает "ТВ Центр".

В интернете уже появилась трёхчасовая запись марсианского шума для улучшения сна или занятия йогой. Нервы-то кураторам программы как-то надо успокаивать. Пережили целых семь минут ужаса – так в NASA назвали сам процесс посадки ровера на Красную планету.

Аппарат уже передал на Землю первые цветные фотографии Марса. Основная миссия – найти следы существования живых организмов. Учёные считают, что именно здесь в кратере Езеро когда-то было озеро, а значит вполне вероятно какая-никакая жизнь.

Американский марсоход на Красной планете будет работать несколько лет. Свои зонды и станции к Марсу также направили Арабские Эмираты и Китай. В общем научных открытий хватит на всех. Ну, а пока как советует официальная страница "Настойчивости" в соцсетях, можно закрыть глаза и просто послушать чарующие звуки далекого Марса.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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Иллюстрация марсахода на поверхности Марса
Фотография поверхности Марса
Фотография поверхности Марса
Фотография поверхности Марса
Фотография поверхности Марса
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