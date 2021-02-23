Морозы испытывают россиян на прочность

Москвичи пережили самую холодную ночь

Сильные морозы в большинстве регионов страны. В столице эта ночь стала самой холодной за всю зиму. Минус 24 градуса, в Подмосковье было ниже 30-ти. А в Санкт-Петербурге ещё и мощная метель, объявлено штормовое предупреждение.

В Архангельской области потепление ожидают со дня на день. Отрицательная температура в регионе держится не первую неделю. Холодов не выдержал водопровод. В несколько микрорайонов Кинешмы ограничена подача воды, сообщает "ТВ Центр".

Снегопады в Петербурге продолжатся в течение ещё трёх дней. Финский залив превратился в снежную пустыню. После расчистки улиц коммунальщикам не всегда оперативно удавалось вывозить убранный снег. На обочинах и площадях вырастают настоящие горы.

Северный антициклон принёс в Москву очередную волну холодов. Минувшая ночь стала самой морозной за всю зиму. Однако уже через несколько дней грядет стремительное потепление.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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