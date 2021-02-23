Мэр поздравил всех с 23 февраля

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днём защитника Отечества. Мэр выразил благодарность ветеранам, а также отметил, что сегодня военные профессии - одни из самых почётных в России.

День защитника Отечества многие военнослужащие и полицейские отмечают на посту. В преддверии 23 февраля Сергей Собянин наградил правоохранителей за вклад в обеспечение комплексной безопасности города. Их служба трудна, иногда опасна. Песенные строки полностью отражают будни стражей порядка.

В канун мужского праздника Сергей Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности, сообщает "ТВ Центр". Главный показатель эффективности работы людей в погонах, отметил мэр, повышение доверия населения. Если в 2013 году только 30% жителей столицы ощущали себя в безопасности, сегодня их уже более 70%.

Место подвигу есть всегда и в мирное время. Задачи, которые стоят перед органами безопасности, сложные, важные и очень необходимые для горожан. Спасибо за то, что все последние годы вы обеспечиваете безопасность, снижение преступности. Горожане отвечают тем, что ощущают всё большую безопасность в городе Москве.

Полицейские, росгвардейцы, сотрудники Следственного комитета и МЧС. Разные кители, разные задачи, но одно предназначение - служить на благо москвичей.

Среди наград, вручённых Сергеем Собяниным, благодарности за работу по поддержанию правопорядка в столице в период действия режима повышенной готовности. Он был введён как одна из мер по борьбе с распространением коронавируса.

Многие из награждённых сегодня на службе. В их графиках нет праздничных дней, а главная награда - просто спокойные рабочие будни.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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