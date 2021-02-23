Первая партия "Спутника V" доставлена в Мексику

Наша вакцина набирает популярность в мире

Темпы распространения коронавируса в России снижаются, в том числе, благодаря массовой вакцинации. Интерес к нашему препарату проявляют во всем мире. Первую партию "Спутника V" получила Мексика. В аэропорту Мехико приземлился самолёт с партией российского препарата от коронавируса на борту. Республика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей наш "Спутник V".

В, казалось бы, более благополучной Европе, которая сама производит вакцины, иммунизация населения терпит фиаско. Францию и вовсе обвиняют в полном её провале. Препарата на всех не хватает. На этом фоне некоторые государства в обход евробюрократов из Брюсселя одобряют на национальном уровне "Спутник V" и начинают прививать им своих граждан, сообщает "ТВ Центр".

Первой из европейских стран это сделала Венгрия, затем Сербия. А с 20 февраля к ним присоединилась и Черногория. Венгерский премьер Виктор Орбан в интервью журналистам из Германии рассказал о безопасности и оправданности применения российской разработки и заявил о том, что Брюссель слишком медленно сертифицирует вакцины, а решение ЕС о централизованных закупках препаратов для всего евросообщества было ошибочным.

На фоне провальной вакцинации и ухудшения ситуации с коронавирусом европейцы вынуждены вводить всё новые ограничения. Жителей Чехии с 25 февраля обяжут носить респираторы или сразу две наложенных одна на другую медицинских маски во всех общественных местах. На юге Франции в ближайшие два уикенда вводится комендантский час выходного дня. В Великобритании, основательно измученной тотальными локдаунами, постепенно снимать ограничения начнут не раньше 8го марта.

Колокол кафедрального собора в Вашингтоне звонит по полумиллиону жертв коронавируса. Ровно 500 ударов. Президент Байден подписал указ о том, что в стране на пять дней будут приспущены флаги. За год пандемии в США умерло больше американцев, чем в Первой, Второй мировой и Вьетнамской войнах вместе взятых.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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