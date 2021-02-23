ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России упростят процедуру досрочного выхода на пенсию

10:30
  • вторник
  • 23 февраля 2021

В расчёт стажа включат обучение сотрудников

В России расширят категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Соответствующий проект постановления правительства разработан в Министерстве труда, пишет "Российская газета".
В Госдуме назвали три способа увеличить пенсии россиян

При расчёте трудового стажа предлагается включать в него периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Обычно в процессе такого обучения сотрудники отсутствуют на рабочих местах.

Сегодня досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта при выполнении ряда условий. Теперь это будет сделать проще.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Посетитель пенсионного фонда
Посетитель пенсионного фонда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.