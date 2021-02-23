В России упростят процедуру досрочного выхода на пенсию

В расчёт стажа включат обучение сотрудников

В России расширят категории граждан, имеющих право на досрочный выход на пенсию. Соответствующий проект постановления правительства разработан в Министерстве труда, пишет "Российская газета".

При расчёте трудового стажа предлагается включать в него периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Обычно в процессе такого обучения сотрудники отсутствуют на рабочих местах.

Сегодня досрочно могут выйти на пенсию врачи, учителя, работники общественного транспорта при выполнении ряда условий. Теперь это будет сделать проще.

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