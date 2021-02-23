ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После взрыва под Оренбургом прекращён экспорт газа в Казахстан

11:11
  • вторник
  • 23 февраля 2021

ЧП произошло на магистральном газопроводе "Союз"

После взрыва на газопроводе в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан. Прорыв трубы на магистральном газопроводе "Союз" произошёл в Илекском районе, сообщает ТАСС.

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

Газопровод "Союз" был построен в 70-х годах прошлого века. Его пропускная способность – 26 миллиардов кубометров в год. Основным источником газа для магистрали  стало Оренбургское газоконденсатное месторождение.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пожар на газопроводе
Пожар на газопроводе
Ликвидация пожара, возникшего в результате аварии на газопроводе
Ликвидация пожара, возникшего в результате аварии на газопроводе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.