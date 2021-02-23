После взрыва под Оренбургом прекращён экспорт газа в Казахстан

ЧП произошло на магистральном газопроводе "Союз"

После взрыва на газопроводе в Оренбургской области прекращён транзит газа в Казахстан. Прорыв трубы на магистральном газопроводе "Союз" произошёл в Илекском районе, сообщает ТАСС.

На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты Минприроды области, газовики и экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии.

Газопровод "Союз" был построен в 70-х годах прошлого века. Его пропускная способность – 26 миллиардов кубометров в год. Основным источником газа для магистрали стало Оренбургское газоконденсатное месторождение.

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