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В королевской семье осудили поведение принца Гарри

15:21
  • вторник
  • 23 февраля 2021

На этот раз заявление сделал его брат

В британской королевской семье неспокойно. После отказа принца Гарри и его супруги от монарших обязанностей там пока не знают, как поступить с отступниками.
Елизавета II лишила Меган Маркл королевских драгоценностей

Принц Уильям обратился к брату и сказал, что так разговаривать с королевой непозволительно. Членов королевской семьи и герцога Кембриджского до глубины души возмутило странное поведение принца Гарри и Меган Маркл.

"Не проявляй неуважения к своей бабушке, Гарри", - приводит слова Уильяма издание The Sunday Times. Его до глубины души возмутили слова брата, который заявил, что каждый человек может посвятить жизнь служению обществу, так как оно универсально.

На прошлой неделе в Букингемском дворце заявили, что пара официально снимает с себя монаршие обязанности, а это, в свою очередь, не позволит им служить обществу. Для самого института монархии это – беспрецедентное событие.

Глава королевской семьи Елизавета II, теме не менее, не стла осуждать внука-отступника и сказала, что он всё равно останется принцем, а также вместе с супругой будет носить титул герцогов Сассекских, которые они получили после свадьбы.

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