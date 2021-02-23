Похудевшая Лолита дебютировала на театральной сцене

Певица переквалифицировалась в актрису

И в 57 лет можно стать актрисой. Видимо, так решила Лолита и вышла на театральные подмостки. Певица решилась на смелый эксперимент.

На сцене она играет невесту в спектакле "Женитьба" Юрия Грымова. Премьера постановки назначена на 24 февраля в театре "Модерн". Режиссёр переосмыслил русскую классику и соединил в своём спектакле сразу три пьесы - "Предложение" Чехова, "Женитьбу Бальзаминова" Островского и "Женитьбу" Гоголя.

Лолита на репетициях выглядела сильно похудевшей. Скорее всего, изменения в её организме произошли из-за ежедневных репетиций и волнения.

"У меня реально панические атаки. Сумка сейчас похожа на большую аптечку, где все виды успокоительных капель. До выхода не могу сама справиться, сердце бешено колотится. Бывает, даже забываю текст", - приводит слова Лолиты издание "СтарХит".

Лолита рассказала, что вслед за ней блеснуть на театральной сцене теперь мечтают её поющие коллеги и друзья по шоу-бизнесу.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"