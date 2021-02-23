Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент почтил память погибших воинов

Владимир Путин в День защитника Отечества по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Каждый год 23 февраля глава государства приезжает в Александровский сад и отдаёт дань памяти всем погибшим за Россию.

Ранее президент выступил с видеообращением, поздравив россиян с праздником. Путин сказал, что наша многовековая история наполнена немеркнущими примерами героизма, а потому у россиян крепкие традиции патриотизма.

Говоря о настоящем, президент отметил, что современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать, заключил Владимир Путин.

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