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Погибли дети: кадры страшного пожара в Новосибирске

13:20
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Загорелся частный дом

Серьёзный пожар произошёл утром 23 февраля в частном секторе Новосибирска. По предварительным данным, погибли три ребёнка.
При пожаре в жилом доме в Кирове погибли трое детей

Огонь охватил два жилых дома. У одного полностью обрушились перекрытия. Собственники и их 16-летний сын смогли эвакуироваться. В здании остались еще трое детей: мальчики - двенадцати и четырёх лет, а также годовалая девочка.

В Сети появляются кадры, снятые на месте пожара. На них виден серьёзно пострадавший деревянный дом, работают пожарные. В небо поднимается густой дым.

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