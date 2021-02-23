Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире

Его обошёл Джефф Безос

Американский предприниматель Илон Маск больше не самый богатый человек на планете. Основатель SpaceX потерял 15 миллиардов долларов после стремительного падения курса биткоина.

Компания Tesla, которая также принадлежит Маску, неудачно вложилась в эту криптовалюту. Состояние миллиардера сократилось до 183 миллиардов долларов. В 186 миллиардов сейчас оценивается состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg.

Примечательно, что сам Маск достаточно критически высказывался об инвестициях в биткоин и даже называл это безрассудством. При этом он отмечал, что действия компании не отражают напрямую его мнения, и напомнил, что он не инвестор, а инженер.

23 февраля курс биткоина упал более чем на 10% ниже 50 тысяч долларов.

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