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Илон Маск потерял статус самого богатого человека в мире

14:16
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Его обошёл Джефф Безос

Американский предприниматель Илон Маск больше не самый богатый человек на планете. Основатель SpaceX потерял 15 миллиардов долларов после стремительного падения курса биткоина.
Илон Маск попал в тройку богатейших людей мира

Компания Tesla, которая также принадлежит Маску, неудачно вложилась в эту криптовалюту. Состояние миллиардера сократилось до 183 миллиардов долларов. В 186 миллиардов сейчас оценивается состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg.

Примечательно, что сам Маск достаточно критически высказывался об инвестициях в биткоин и даже называл это безрассудством. При этом он отмечал, что действия компании не отражают напрямую его мнения, и напомнил, что он не инвестор, а инженер.

23 февраля курс биткоина упал более чем на 10% ниже 50 тысяч долларов.  

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