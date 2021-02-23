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Очевидцы сняли видео пожара на газопроводе под Оренбургом

15:44
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Последствия аварии ликвидируются

В Сети появились кадры, снятые на месте взрыва и пожара на газопроводе в Оренбургской области. Видно, как из-под снега вырываются языки пламени. Очевидцы снимают пожар издалека из-за сильного жара.
После взрыва под Оренбургом прекращён экспорт газа в Казахстан

Тем временем в Илекском район Оренбургской области после взрыва на газопроводе "Союз" введён режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора региона Сергея Балыкина.

Минэнерго сообщило, что проблем с поставками газа потребителям после аварии на газопроводе нет.  Для транзита через Казахстан увеличены поставки через другой трубопровод.

В результате аварии никто не пострадал, так как разрыв трубы с последующим возгоранием произошёл вдалеке от населённых пунктов. Утечка газа ликвидирована.

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