Очевидцы сняли видео пожара на газопроводе под Оренбургом

Последствия аварии ликвидируются

В Сети появились кадры, снятые на месте взрыва и пожара на газопроводе в Оренбургской области. Видно, как из-под снега вырываются языки пламени. Очевидцы снимают пожар издалека из-за сильного жара.

Тем временем в Илекском район Оренбургской области после взрыва на газопроводе "Союз" введён режим ЧС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора региона Сергея Балыкина.

Минэнерго сообщило, что проблем с поставками газа потребителям после аварии на газопроводе нет. Для транзита через Казахстан увеличены поставки через другой трубопровод.

В результате аварии никто не пострадал, так как разрыв трубы с последующим возгоранием произошёл вдалеке от населённых пунктов. Утечка газа ликвидирована.

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