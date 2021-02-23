ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин и Лукашенко созвонились после переговоров в Сочи

16:30
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Обсуждалась военная тематика

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону и обсудили военную тематику. Речь шла, в частности о кооперацию в ВПК и об усилении совместных оборонных систем, передаёт агентство БелТА.
Заявления Лукашенко о союзе с Россией сочли вынужденным шагом

Разговор состоялся в продолжение переговоров, прошедших накануне, 22 февраля в Сочи. Помимо военных вопросов, президенты России и Белоруссии говорили о налоговой системе, работе СМИ в современных условиях и информационном противоборстве.

22 февраля Путин и Лукашенко общались около шести часов в Сочи. После переговоров лидеры двух стран покатались на горных лыжах и снегокатах. На встрече было отмечено, что Россия остаётся для Белоруссии самым крупным торгово-экономическим партнером, на чью долю приходится около 50% товарооборота страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.