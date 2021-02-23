Путин и Лукашенко созвонились после переговоров в Сочи

Обсуждалась военная тематика

Владимир Путин и Александр Лукашенко поговорили по телефону и обсудили военную тематику. Речь шла, в частности о кооперацию в ВПК и об усилении совместных оборонных систем, передаёт агентство БелТА.

Разговор состоялся в продолжение переговоров, прошедших накануне, 22 февраля в Сочи. Помимо военных вопросов, президенты России и Белоруссии говорили о налоговой системе, работе СМИ в современных условиях и информационном противоборстве.

22 февраля Путин и Лукашенко общались около шести часов в Сочи. После переговоров лидеры двух стран покатались на горных лыжах и снегокатах. На встрече было отмечено, что Россия остаётся для Белоруссии самым крупным торгово-экономическим партнером, на чью долю приходится около 50% товарооборота страны.

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