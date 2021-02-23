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Внучатый племянник Елизаветы II сел в тюрьму за попытку изнасилования

16:38
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Его приговорили к 10 месяцам заключения

Внучатый племянник Елизаветы II получил 10 месяцев тюрьмы за попытку изнасилования. 34-летний граф Стратморский и Кингхорнский Саймон Боуз-Лайон напал на девушку, которая гостила в его родовом замке в Шотландии.
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Инцидент произошёл в феврале 2020 года. Пьяный граф без разрешения вошёл в комнату к спящей женщине и пытался сорвать с неё одежду.

С большим трудом потерпевшая вытолкнула насильника за дверь и обратилась за помощью к друзьям, сообщает ТАСС.

Граф признал свою вину и принёс извинения женщине. Её имя не разглашается.

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