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Прокуратура начала проверку в ярославской колонии после сообщений об избиениях

17:14
  • вторник
  • 23 февраля 2021

СКР завёл уголовное дело

Прокуратура начала проверку информации об избиении осуждённых в одной из исправительных колоний Ярославля. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщает ТАСС.
Суд оправдал экс-руководство ярославской колонии по делу о пытках

Сегодня, 23 февраля "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники ФСИН в колонии № 1 избивают двоих осуждённых. Издание утверждает, что один из пострадавших уже отбыл срок и вышел на свободу, а второй попал в больницу и вскоре скончался.

Эти сведения требуют тщательной проверки. В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях, проводится расследование, сообщает региональное управление ФСИН.

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