ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Греции студенты протестуют из-за полицейских патрулей в университетах

17:46
  • вторник
  • 23 февраля 2021

По всей стране прошли массовые акции

В Греции тысячи студентов вновь вышли на массовые акции протеста из-за полицейских патрулей в кампусах. Митинги проходят сразу в нескольких городах страны. Самый многочисленный - в Афинах.
В Греции объявили всеобщий локдаун

Участники протестов идут по улицам с лозунгом "Нет полицейским в университетах!" Наиболее агрессивные участники акции провоцируют стражей порядка, забрасывая их петардами и камнями. Несколько человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Волнения начались несколько дней назад после того, как власти Греции ввели патрулирование студенческих городков для обеспечения безопасности. Такая мера стала необходимой в связи с тем, что леворадикальные группы нередко провоцируют насилие на территории высших учебных заведений.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Протесты в Греции
Протесты в Греции
Протесты в Греции
Протесты в Греции
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.