В Греции студенты протестуют из-за полицейских патрулей в университетах

По всей стране прошли массовые акции

В Греции тысячи студентов вновь вышли на массовые акции протеста из-за полицейских патрулей в кампусах. Митинги проходят сразу в нескольких городах страны. Самый многочисленный - в Афинах.

Участники протестов идут по улицам с лозунгом "Нет полицейским в университетах!" Наиболее агрессивные участники акции провоцируют стражей порядка, забрасывая их петардами и камнями. Несколько человек задержаны, сообщает "ТВ Центр".

Волнения начались несколько дней назад после того, как власти Греции ввели патрулирование студенческих городков для обеспечения безопасности. Такая мера стала необходимой в связи с тем, что леворадикальные группы нередко провоцируют насилие на территории высших учебных заведений.

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