Беспечный лыжник на Красной поляне упал в ручей и сломал ногу (видео)

Спасатели доставили его в больницу

В Сочи на Красной поляне лыжник едва не погиб, катаясь на одной из неофициальных трасс для фрирайда. Мужчина съехал по склону на слаломных лыжах, не предназначенных для такого типа катания, и на большой скорости влетел в восьмиметровую яму, на дне которой протекает ручей.

Видео падения заснял инструктор, который в тот момент оказался рядом. По словам очевидцев, об опасной яме лыжник знал. Ему даже показывали, что ехать надо в обход.

Выбраться из ледяной воды пострадавшему помогли туристы. Прибывшие на место спасатели доставили мужчину в больницу. В результате падения он получил переломы ноги и обеих рук, сообщает "ТВ Центр".

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