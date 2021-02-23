ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Немецкая компания отказалась от страхового сопровождения "Северного потока-2"

18:09
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Реализация проекта снова оказалась под угрозой

Новые проблемы возникли в процессе реализации проекта "Северный поток-2". Немецкая компания прекратила страховать газопровод. Без этого невозможен его ввод в эксплуатацию. Страховая компания Munich Re отказалась обслуживать "Северный поток-2" на фоне угрозы новых санкций со стороны США, сообщает Reuters.
Эксперт рассказал, когда запустят "Северный поток - 2"

Ранее страховая компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию проекта. Источники сообщали, что она опасается попасть под американские санкции.

Накануне, 22 февраля США внесли связанное с "Северным потоком-2" российское судно в очередной санкционный список. Трубоукладчик "Фортуна" пока остаётся единственным судном, способным продолжить строительство газопровода.

Проект должны были завершить в конце 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Строительство "Северного потока - 2"
Строительство "Северного потока - 2"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.