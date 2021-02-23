Немецкая компания отказалась от страхового сопровождения "Северного потока-2"

Реализация проекта снова оказалась под угрозой

Новые проблемы возникли в процессе реализации проекта "Северный поток-2". Немецкая компания прекратила страховать газопровод. Без этого невозможен его ввод в эксплуатацию. Страховая компания Munich Re отказалась обслуживать "Северный поток-2" на фоне угрозы новых санкций со стороны США, сообщает Reuters.

Ранее страховая компания Zurich прекратила оказывать услуги по страхованию проекта. Источники сообщали, что она опасается попасть под американские санкции.

Накануне, 22 февраля США внесли связанное с "Северным потоком-2" российское судно в очередной санкционный список. Трубоукладчик "Фортуна" пока остаётся единственным судном, способным продолжить строительство газопровода.

Проект должны были завершить в конце 2019 года, но из-за американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Против строительства активно выступает Украина, опасающаяся потерять статус страны-транзитёра газа.

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