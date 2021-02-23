Брухунова показала подросшего наследника Петросяна

Вагану скоро исполнится год

Татьяна Брухунова давно не публиковала фото своего сына Вагана. А мальчик тем временем подрос - в марте ему исполнится год. На новом снимке жена Евгения Петросяна с сынишкой предстали в пижамах. Она – в розовой домашней одежде, он – в пижаме со слонами.

"Защитника можно родить!" - так подписала появившийся в День защитника Отечества снимок молодая жена юмориста.

Соскучившиеся по свежим фотом сынишки Петросяна подписчики пришли в восторг. Они поздравили сына и папу с 23 февраля.

И вас и вашего защитника с праздником! И его папу, конечно! Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Брухунова (@bruhunova) Главное воспитать защитником. Хорошенький защитник. Мамина копия. Как говорится, отвал всего! Какие прекрасные фотографии. Самый милый защитник.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. О своей свадьбе они никому не рассказывали, да и появление на свет маленького Вагана тоже стало неожиданностью для многих.

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