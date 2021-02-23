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Брухунова показала подросшего наследника Петросяна

19:18
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Вагану скоро исполнится год

Татьяна Брухунова давно не публиковала фото своего сына Вагана. А мальчик тем временем подрос - в марте ему исполнится год. На новом снимке жена Евгения Петросяна с сынишкой предстали в пижамах. Она – в розовой домашней одежде, он – в пижаме со слонами.
Брухунова показала дорогой подарок от Петросяна

"Защитника можно родить!" - так подписала появившийся в День защитника Отечества снимок молодая жена юмориста.

Соскучившиеся по свежим фотом сынишки Петросяна подписчики пришли в восторг. Они поздравили сына и папу с 23 февраля.

И вас и вашего защитника с праздником! И его папу, конечно!

Главное воспитать защитником.

Хорошенький защитник.

Мамина копия.

Как говорится, отвал всего! Какие прекрасные фотографии.

Самый милый защитник.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. О своей свадьбе они никому не рассказывали, да и появление на свет маленького Вагана тоже стало неожиданностью для многих.

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