Брухунова показала подросшего наследника Петросяна

Вагану скоро исполнится год
Татьяна Брухунова давно не публиковала фото своего сына Вагана. А мальчик тем временем подрос - в марте ему исполнится год. На новом снимке жена Евгения Петросяна с сынишкой предстали в пижамах. Она – в розовой домашней одежде, он – в пижаме со слонами.
"Защитника можно родить!" - так подписала появившийся в День защитника Отечества снимок молодая жена юмориста.
Соскучившиеся по свежим фотом сынишки Петросяна подписчики пришли в восторг. Они поздравили сына и папу с 23 февраля.
И вас и вашего защитника с праздником! И его папу, конечно!
Главное воспитать защитником.
Хорошенький защитник.
Мамина копия.
Как говорится, отвал всего! Какие прекрасные фотографии.
Самый милый защитник.
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова поженились в конце 2019 года. О своей свадьбе они никому не рассказывали, да и появление на свет маленького Вагана тоже стало неожиданностью для многих.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"