Украина придумала ещё один способ отомстить России за Крым

Киев подал жалобу в ЕСПЧ

Украина уже не знает, что такого придумать, чтобы насолить России. Потеря Крыма не даёт покоя политикам в Киеве.

На этот раз Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о непонятных "целенаправленных убийствах противников".

Что это такое – в Киеве не расшифровывают. И, как обычно, не приводят никаких доказательств "злодеяний" Москвы. В жалобе говорится о некой "административной практике", которую Россия использует для одобренных государством "спецопераций".

О подаче жалобы сообщил у себя в Facebook замглавы Минюста Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. В комментариях к записи он отказался отвечать на вопрос, о каких конкретно случаях идёт речь.

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