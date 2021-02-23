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Украина придумала ещё один способ отомстить России за Крым

19:38
  • вторник
  • 23 февраля 2021

Киев подал жалобу в ЕСПЧ

Украина уже не знает, что такого придумать, чтобы насолить России. Потеря Крыма не даёт покоя политикам в Киеве.
Украину накажут за водную блокаду Крыма

На этот раз Украина подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против России, заявив о непонятных "целенаправленных убийствах противников".

Что это такое – в Киеве не расшифровывают. И, как обычно, не приводят никаких доказательств "злодеяний" Москвы. В жалобе говорится о некой "административной практике", которую Россия использует для одобренных государством "спецопераций".

О подаче жалобы сообщил у себя в Facebook замглавы Минюста Украины, уполномоченный по вопросам ЕСПЧ Иван Лищина. В комментариях к записи он отказался отвечать на вопрос, о каких конкретно случаях идёт речь.

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